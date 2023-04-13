Праздник Севера - 2023: Торжественная церемония закрытия Полярной Олимпиады объединит спортивное сообщество Кольского Заполярья

15 и 16 апреля в Мурманской области состоятся финальные соревнования самого масштабного спортивного события региона. Ревда примет состязания по национальным видам спорта в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. Юным спортсменам предстоит показать мастерство в тройном национальном прыжке, метании аркана на хорей и прыжках через нарты.

В эти же дни в Кировске пройдут чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по ездовому спорту. Соревнования впервые включены в программу Полярной Олимпиады и объединят сразу несколько дисциплин: «лыжи - спринт 1 собака», «нарта - спринт 2 собаки», «нарта - спринт 4 собаки», «нарта - спринт 6 собак».

А уже в это воскресенье в Ледовом дворце Мурманска состоится торжественная церемония закрытия 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. Начало праздника запланировано на 17.30, а сбор гостей начнётся уже с 16.30.

Участниками события станут спортсмены, принимавшие участие в Полярной Олимпиаде, ветераны спорта Кольского Заполярья, а также подрастающее поколение будущих заполярных чемпионов. Важной частью программы станут церемония награждения лучших спортсменов по итогам линейных соревнований, а также символическая церемония тушения огня Полярной Олимпиады.

Присоединиться к мероприятию можно будет онлайн, благодаря прямой трансляции, которая будет вестись на странице Министерства спорта Мурманской области «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru