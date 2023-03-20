Праздник Севера - 2023: в Кандалакше состоялись соревнования по санному спорту

На трассе Кандалакши состоялись соревнования по санному спорту в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

«Соревнования по санному спорту в Кандалакше давно стали доброй традицией. Натурбан, как вид спорта, обязательно будет развиваться дальше и объединять все больше ребят из разных городов», – отметил заместитель председателя Мурманской областной Думы, председатель попечительского совета Федерации санного спорта Мурманской области Евгений Никора.

В дисциплине натурбан соревновалось более 50 саночников из Кандалакши и Кировска.

Лучший результат показали Артем Милевич, Максим Шабанков, Диана Милевич, Злата Акудович, Семён Поршнев, Алина Федорова. В двухместных санях победили Максим Пряников с Артёмом Прокофьевым и Михаил Жуков с Егором Вавиловым.

Серебряными призёрами стали Никита Захаров, Евгений Кудрявцев, Виктория Лысенко, Дарина Макушева, Даниил Максимов, Ангелина Коварнина. Экипажи – Никита Филиппов и Даниил Василакин, Евгений Кудрявцев и Максим Шабанков

«Бронзу» завоевали Никита Филиппов, Матвей Егоров, Алена Соколова, Полина Трушнина, Кирилл Егоров, Руслана Постумент. В двухместных санях на третьем месте Артем Милевич и Никита Захаров, Кирилл Фомин и Дмитрий Башко.

Как сообщает региональное Министерство спорта, спортивная школа по санному спорту работает в Кольском Заполярье с 1990 года. За весь период выступлений на международных соревнованиях на счету сборной команды страны саночники Кандалакши принесли более 400 медалей.

Полярная Олимпиада продолжится до 16 апреля. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru