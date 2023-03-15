Праздник Севера - 2023: в Мончегорске завершились соревнования по хоккею с мячом

На стадионе спортивной школы Мончегорска состоялись соревнования по хоккею с мячом в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. За победу боролись две команды юных хоккеисток.

Сильнейшими стали спортсменки мончегорской спортивной школы. Серебряные призёры — мурманчанки из спортшколы №6.

Региональное Министерство спорта сообщает, что с 9 по 10 марта на стадионе «Строитель» Мурманска определяли победителя в мини-хоккее с мячом среди команд мальчиков и девочек. Первое место заняла мурманская команда «Маяк», второе место у команды города металлургов «Североникель», бронза досталась команде «Юность» из Мурманска.

Полярная Олимпиада продолжится до 16 апреля. Подробное расписание соревнований опубликовано на сайте Министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru