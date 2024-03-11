Праздник Севера - 2024: в Мурманске определили сильнейших ледолазов

В рамках 89-го Праздника Севера 9 марта состоялся чемпионат Мурманской области по альпинизму. На скалистом массиве Абрам-Мыс ледолазы из Апатитов, Кировска, Мончегорска, Мурманска и Колы соревновались в спортивных дисциплинах «ледолазание-трудность» и «ледолазание-скорость».

Соревнования объединили 24 любителя ледолазания и профессионала в уникальном соревновательном духе. Ледяные эспланады, продуваемые северным ветром, стали ареной для настоящих героев, смело взбиравшихся по вертикальным стенам изо льда. Участники демонстрировали исключительное мастерство и смелость. Прохладный арктический климат и неоднозначные погодные условия лишь добавили препятствий и интереса в соревнования. Спортсмены должны были оказаться готовы ко всему: к ветру, метелям и непредсказуемым изменениям в состоянии льда. Однако, именно эти вызовы делали состязания ещё более интригующими и непредсказуемыми.

Не только атлетические способности, но и стратегическое мышление оказались необходимыми качествами для победителей в соревнованиях на трудность, которыми стали Василий Балакин и Яна Ванягина. На втором месте Алексей Федоришин и Светлана Макарова. На третьем месте Иван Федоров и Екатерина Дубик.

В соревнованиях на скорость самыми быстрыми оказались Иван Федоров и Светлана Макарова. «Серебро» взяли Алексей Федоришин и Яна Ванягина. Бронзовые призёры – Сергей Каверин и Анна Петухова.

Надеемся, что в следующем году Полярная Олимпиада вновь подарит нам возможность наблюдать за сражениями на ледяных стенах

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального Министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru