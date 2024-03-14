Праздник Севера - 2024: в Мурманске провели соревнования по хоккею с мячом

В столице Кольского Заполярья провели соревнования по хоккею с мячом в рамках 64-го Праздника Севера учащихся.

В первый день, 12 марта, на ледовой арене «Метеор» встретились команды мальчиков 11-12 лет. Победителем стала команда из мурманской спортивной школы №6 «Маяк». В призёрах команды спортивной школы Мончегорска «Североникель» и мурманской спортивной школы №6 «Строитель». Лучшими игроками турнира признаны Даниил Петровский – «Североникель», Андрей Константинов – «Маяк», Артём Веремейчик – «Строитель».

На второй день за «золото» Полярной Олимпиады боролись юноши 14-15 лет на льду стадиона «Строитель». Победу одержала команда из Всеволожска. На втором месте – команда мурманской спортивной школы №6 (2). Третье место – команда мурманской спортивной школы №6 (1).

Из-за погодных условий игры женских команд в рамках 64-го Праздника Севера учащихся перенесли предварительно на 13 апреля.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в рамках 89 Праздника Севера хоккеисты встретятся 15 марта на стадионе «Строитель». На льду командам предстоит три дня напряженной борьбы, поскольку за звание лучших будут бороться команды из Мурманска, Мончегорска, Москвы и Северодвинска. Соревнования по мини-хоккею с мячом проведут 13-14 апреля.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального Министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru