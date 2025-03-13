Праздник Севера - 2025: в Ревде завершились соревнования по национальным видам спорта

В рамках 65-го Праздника Севера учащихся в детско-юношеской спортивной школе Ревды прошли соревнования по национальным видам спорта. Всего состязались 25 участников – это две команды из Оленегорска и Ловозерского района. В программу вошли соревнования по тройному национальному прыжку, метанию аркана на хорей, прыжкам через нарты.

Абсолютными чемпионами стали Иван Селютин, Даниил Порохин, Вера Сергеенко и Анна Курасова. В командном зачёте победу одержала сборная Ловозерского района, команда из Оленегорска стала серебряным призёром.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, впервые соревнования по национальным видам спорта в программе Праздника Севера учащихся прошли в 2005 году. До 2012 года они проводились на базе спорткомплекса «Долина Уюта» в Мурманске. В Ревде спортсмены соревнуются с 2013 года.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального Министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/