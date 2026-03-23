Праздник Севера - 2026: 52-й Мурманский лыжный марафон состоится в любую погоду

Организаторы 52-го Мурманского лыжного марафона традиционного Праздника Севера, который состоится 28 и 29 марта в Долине Уюта, информируют об изменении трассы соревнований. Решение принято в связи с установившейся теплой погодой и направлено на обеспечение безопасности участников. Из-за затяжной мартовской оттепели изменилось состояние льда на озерах Чайка и Рогозеро, по которым пролегает часть марафонской дистанции.

Использование ранее запланированного 25-километрового круга признано небезопасным, поэтому организационным комитетом разработан альтернативный маршрут.

Для прохождения дистанций 25 и 50 км подготовлена трасса протяжённостью 10 км. Подробная схема нового маршрута будет представлена дополнительно.

«Новая трасса будет с большим набором высоты, и спортсменам важно учитывать свои физические возможности при ее прохождении. Учитывая эти изменения, оргкомитетом совместно с мурманским лыжным активом принято решение, что участники могут финишировать после любого круга, но не ранее второго. Все они будут награждены медалью марафона и памятным сувениром Праздника Севера. Кроме того, есть возможность перенести слот на следующий год в случае отказа от участия в соревнованиях», — прокомментировал директор Центра спортивной подготовки Мурманской области Александр Зубко.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, 52-й Мурманский лыжный марафон традиционного Праздника Севера состоится 28 и 29 марта в Долине Уюта. Заявки для участия подали спортсмены из 64 регионов России, а также Германии, Словакии и Республики Беларусь.

