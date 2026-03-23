Праздник Севера - 2026: 52-й Мурманский лыжный марафон состоится в любую погоду
Мурманская область. Арктика (16+)23.03.26 18:00

Праздник Севера - 2026: 52-й Мурманский лыжный марафон состоится в любую погоду

Организаторы 52-го Мурманского лыжного марафона традиционного Праздника Севера, который состоится 28 и 29 марта в Долине Уюта, информируют об изменении трассы соревнований. Решение принято в связи с установившейся теплой погодой и направлено на обеспечение безопасности участников. Из-за затяжной мартовской оттепели изменилось состояние льда на озерах Чайка и Рогозеро, по которым пролегает часть марафонской дистанции.

Использование ранее запланированного 25-километрового круга признано небезопасным, поэтому организационным комитетом разработан альтернативный маршрут.

Для прохождения дистанций 25 и 50 км подготовлена трасса протяжённостью 10 км. Подробная схема нового маршрута будет представлена дополнительно.

«Новая трасса будет с большим набором высоты, и спортсменам важно учитывать свои физические возможности при ее прохождении. Учитывая эти изменения, оргкомитетом совместно с мурманским лыжным активом принято решение, что участники могут финишировать после любого круга, но не ранее второго. Все они будут награждены медалью марафона и памятным сувениром Праздника Севера. Кроме того, есть возможность перенести слот на следующий год в случае отказа от участия в соревнованиях», — прокомментировал директор Центра спортивной подготовки Мурманской области Александр Зубко.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, 52-й Мурманский лыжный марафон традиционного Праздника Севера состоится 28 и 29 марта в Долине Уюта. Заявки для участия подали спортсмены из 64 регионов России, а также Германии, Словакии и Республики Беларусь.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564176/#&gid=1&pid=1

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
