Праздник Севера – 2023: 1 и 2 апреля для зрителей лыжного марафона в Долине Уюта будут работать интерактивные площадки

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в мурманской Долине Уюта 1 и 2 апреля уже в 49-й раз стартует марафон Праздника Севера свободным и классическим стилями. Для всех желающих поддержать спортсменов будут оборудованы зрительские зоны и, конечно, развлечения, которые помогут согреться и создать хорошее настроение.

Интерактивные зоны начнут свою работу 1 и 2 апреля в 11.00 одновременно со стартом лыжников на 50 и 25 км. Площадки с развлечениями будут находится близ крытого хоккейного корта в Долине Уюта. Северяне и гости города смогут посетить ярмарку мастеров, мастер-класс по рукоделию и попробовать национальную кухню с угощениями из оленины. Самыми яркими и самобытными занятиями в эти дни станут площадки саамского городка с национальным бытом, где болельщиков ждёт этно-блок с оленями, катание на оленьих упряжках, саамский футбол, прыжки через нарты, метания аркана и топора.

В 11.30 стартует концертная программа с участием творческих коллективов и сольных исполнителей, после которой в 14.00 болельщиков приглашают к участию в розыгрыше призов 88-го Праздника Севера.

Мероприятие для зрителей, приуроченные к 49-му Мурманскому лыжному марафону, станут ярким фестивалем культуры северных народов, сообщает региональное Министерство спорта. 1950 атлетов из 300 городов и 60 регионов России, а также Норвегии и Республики Беларусь преодолеют дистанции в 25 и 50 км свободным и классическим стилем.

Наряду со взрослыми, юные спортсмены выступят в традиционном «Марше малышей». 2 апреля на старт выйдут порядка 500 детей в возрасте 5-7 лет.



Трансляция будет доступна на официальном сайте Мурманского лыжного марафона.





Фото: https://gov-murman.ru