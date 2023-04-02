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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.23 18:00

Праздник Севера – 2023: более 400 профессиональных спортсменов и более 500 юных северян вышли на старты во второй день Мурманского лыжного марафона

В Долине Уюта сегодня завершился второй соревновательных день 49-го Мурманского лыжного марафона. На старты дистанций в 25 и 50 км вышли 409 спортсменов из сотен городов России, Норвегии и Республики Беларусь. Торжественный старт марафону дала заместитель губернатора Елена Дягилева.

Вице-губернатор поприветствовала участников масштабного мероприятия Праздника Севера.

«Гости региона в полной мере смогли прочувствовать не только активную поддержку со стороны заполярных болельщиков, но и нашу фирменную переменчивую погоду. Желаю всем участникам лёгких лыж и удачного финиша! И, конечно, будем рады видеть всех на юбилейном марафоне в следующем году», – отметила Елена Дягилева.

Многие спортсмены, преодолев вчера марафонскую и полумарафонскую дистанции свободным стилем, сегодня вернулись на трассу, чтобы побороться за «золото» Полярной Олимпиады в классическом стиле. Так, дистанцию в 25 км классикой преодолел серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский.

Бронзовый призёр вчерашней гонки, чемпион России Алексей Шемякин, сегодня оказался лучшим в классическом стиле на дистанции в 50 км. На первом месте среди женщин – неоднократная чемпионка России, призёр всемирной Универсиады Ольга Царёва. Оба спортсмена – в команде «Русская зима».

На призовых местах в марафонской дистанции также оказались участники этой марафонской команды: на втором месте – Ермил Вокуев и Дарья Канева, бронза – у Александра Гребенько и Милены Габушевой. Медали победителям и призёрам Мурманского лыжного марафона на дистанции 50 км вручили заместитель губернатора Елена Дягилева, министр спорта Светлана Наумова, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и депутат Мурманской областной Думы Лариса Круглова.

«Особенно приятно, что наряду с олимпийскими чемпионами и прославленными лыжниками, сегодня в числе призёров марафона – мурманчанин Александр Геребенько. Наш земляк прославляет Мурманскую область на всероссийских и международных стартах по лыжным гонкам. Но, безусловно, медаль Полярной Олимпиады для северянина – всегда особая награда», – подчеркнула вице-губернатор.

Уникальный опыт призёров и победителей Олимпийских игр смогли сегодня перенять юные воспитанники заполярных спортивных школ. Для будущих чемпионов мастер-класс провели олимпийские чемпионы Денис Спицов и Никита Крюков, серебряные призёры Олимпийских игр Александр Панжинский и Иван Якимушкин.

Параллельно с Мурманским лыжным марафоном Долина Уюта сегодня принимала второй день Кубка Мурманской области по юкигассен, а также традиционный «Марш малышей». На лыжные трассы вышли более 500 ребят из дошкольных учреждений разных населённых пунктов Кольского Заполярья.

Детей пришли поддержать прославленные российские лыжники, воспитатели и, конечно, родители. В гонке самых юных чемпионов нет победителей, поэтому каждому участнику полагалась фирменная майка с номером один на старте и плюшевый символ Полярной Олимпиады, а также подарки от организаторов и партнёров мероприятия – на финише.

Настроение солнечному Празднику Севера задавал и Фестиваль культуры северных народов, на котором можно было попробовать блюда национальной кухни, послушать выступления самобытных коллективов и прокатиться на оленьей упряжке.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, соревнования в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся продлятся до 16 апреля. Завершится Полярная Олимпиада торжественной церемонией закрытия в Ледовом дворце Мурманска.

 

Фото: https://marathon51.ru/news/101/

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