Праздник Севера – 2023: болельщиков приглашают стать частью соревнований по лыжным гонкам в Долине Уюта

В Мурманске 16 марта стартуют соревнования по лыжным гонкам в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. Спортсмены будут бороться за «золото» Полярной Олимпиады в Долине Уюта на протяжении трёх дней. Предварительные заявки на участие подали более 500 человек, в том числе 180 лыжников из других регионов России.

Гонки свободным стилем пройдут 16 марта в 11.00. Каждый будет работать на индивидуальное финишное время с раздельным стартом. Юноши и девушки пройдут различные дистанции от 3 до 10 км в зависимости от возрастной группы: 14 лет и моложе, 15-16 лет, 17-18 лет. В борьбу классикой лыжники вступят 17 марта в 11.00. Спортсмены уйдут на дистанцию в марафонский подъём и на трассу по стандартам Международной федерации лыжного спорта.

Заключительным этапом 63-го Праздника Севера учащихся по лыжным гонкам станет зрелищный масс-старт 19 марта в 11.00. Торжественное награждение победителей и призёров пройдёт по окончании гонок.

Напомним, что 29 и 30 марта Долина Уюта примет всероссийские соревнования по лыжным гонкам в рамках 88-го Праздника Севера, которые станут предварительными гонками перед 49-м Мурманским лыжным марафоном. С подробным расписанием Полярной Олимпиады можно ознакомиться на сайте Министерства спорта.



Фото: https://gov-murman.ru