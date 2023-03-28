Праздник Севера – 2023: Долина Уюта в Мурманске приняла спринт и гонку преследования по биатлону

В Долине Уюта Мурманска состоялись соревнования по биатлону в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. Участниками стали мужчины, женщины, юноши и девушки 17-18 и 15-16 лет из Мурманска.

В первый день биатлонисты вышли на спринтерские дистанции с двумя огневыми рубежами и штрафными кругами за промахи. У мужчин и женщин лучшими стали Сергей Карякин и Евгения Прошина. Среди юношей и девушек 17-18 лет победу одержали Алексей Матвеев и Ульяна Ковязина. Первые места в возрастной категории 15-16 лет заняли Александр Денежкин и Анна Захарова.

Гонка преследования стала вторым соревновательным днём для биатлонистов. Атлеты стартовали раздельно друг за другом с временным отрывом по финишному протоколу спринта. Сергей Карякин повторил победу среди мужчин, у женщин первой стала Екатерина Васина. Алексей Матвеев и Ульяна Ковязина снова забрали титулы триумфаторов Праздника Севера в группе 17-18 лет. Среди юношей и девушек 15-16 лет результаты также сложились в пользу первого дня – Александр Денежкин и Анна Захарова сделали золотой дубль.

«Я рад, что мне удалось второй год подряд стать абсолютным чемпионом Праздника Севера. Я люблю эти соревнования с богатой историей. В этом году все сложилось неплохо, несмотря на определенные проблемы со стрельбой. В спринте я справился, а вот в пасьюте настрелял промахов, но из-за того, что конкуренты не лучше справлялись на рубеже – получилось выиграть», – отметил абсолютный чемпион 63-го Праздника Севера учащихся по биатлону, кандидат в мастера спорта, воспитанник Константина Топорова из Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Алексей Матвеев.

Участники Полярной Олимпиады ровняются на лучших из лучших в мире биатлона. Они вдохновляются их достижениями и повторяют успехи на стартах Праздника Севера. Абсолютный чемпион по итогам спринта и пасьюта среди юношей 15-16 лет Александр Денежкин настолько был рад второй победе подряд, что 26 марта на финише сделал торжественное приседание на одну ногу, как титулованный норвежец Йоханнес Бё на гонке преследования чемпионата мира 2023 в Оберхофе, Германия.

«Я вдохновился Йоханнесом Бё, потому что его результаты на мировой арене просто поражают. Он очень сильный спортсмен, я стремлюсь к этому. Праздник Севера даёт возможность проявить себя», – прокомментировал кандидат в мастера спорта, воспитанник Игоря Ветчинова из Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Александр Денежкин.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в конце октября 2022 года глава региона Андрей Чибис провёл встречу с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым и двукратной олимпийской чемпионкой из Мурманска Анной Богалий. В ходе обсуждения было принято решение о проведении в Мурманской области соревнований всероссийского масштаба по одному из самых популярных зимних видов спорта биатлону.

Фото: https://gov-murman.ru