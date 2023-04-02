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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.23 10:00

Праздник Севера – 2023: Фестиваль культуры северных народов продолжит работу и 2 апреля

Мурманская Долина Уюта принимает 49-й Мурманский лыжный марафон. Первый соревновательный день запомнился мощными стартами 1338 лыжников со всей страны, а также Норвегии и Республики Беларусь. А сегодня участников ждут дистанции в 25 и 50 км, которые им предстоит преодолеть классическим стилем.

Также в эти дни Долина Уюта стала площадкой для проведения первого Кубка Мурманской области по юкигассен. Снежные баталии развернулись на хоккейном корте спортивного комплекса.

Наряду с яркими соревнованиями, для болельщиков предусмотрены не менее красочные интерактивные площадки. Так, северяне и гости региона могут познакомиться с самобытной саамской культурой на Фестивале северных народов.

Сегодня с 10.00 до 17.00 гости Праздника Севера вновь смогут посетить ярмарку мастеров, мастер-классы по рукоделию, саамское подворье с национальным бытом и этно-блок с катанием на оленьих упряжках. Взрослых и юных болельщиков также ждут национальные виды спорта и, конечно, горячий чай и наваристый бульон, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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Последние комментарии

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30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
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