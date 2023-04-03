Праздник Севера – 2023: футбольная команда «Апатит» одержала победу на матчах, прошедших по программе Полярной Олимпиады

Мини-футбол на снегу прочно вошёл в программу Полярной Олимпиады. Он является весьма популярным видом спорта среди северян. Этот год не стал исключением – в рамках 88-го Праздника Севера состоялись соревнования по мини-футболу на снегу.

На поле спортивной школы «Олимп» в Апатитах вышло пять команд: «Апатит» из Кировска, «Апатиты» из Апатитов, «Горняк» из Ковдора, «Рыбный порт» из Мурманска, «Фьорд 10 СРЗ» из Полярного.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по завершению матчей, повторив победу прошлого года, чемпионом стали кировчане команды «Апатит». «Серебро» завоевал «Горняк», как и в прошлом году. Игроки команды «Фьорд 10 СРЗ» взяли почётную «бронзу».

Фото: https://gov-murman.ru