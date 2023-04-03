Мурманская область. Арктика (16+)03.04.23 16:00
Праздник Севера – 2023: футбольная команда «Апатит» одержала победу на матчах, прошедших по программе Полярной Олимпиады
Мини-футбол на снегу прочно вошёл в программу Полярной Олимпиады. Он является весьма популярным видом спорта среди северян. Этот год не стал исключением – в рамках 88-го Праздника Севера состоялись соревнования по мини-футболу на снегу.
На поле спортивной школы «Олимп» в Апатитах вышло пять команд: «Апатит» из Кировска, «Апатиты» из Апатитов, «Горняк» из Ковдора, «Рыбный порт» из Мурманска, «Фьорд 10 СРЗ» из Полярного.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по завершению матчей, повторив победу прошлого года, чемпионом стали кировчане команды «Апатит». «Серебро» завоевал «Горняк», как и в прошлом году. Игроки команды «Фьорд 10 СРЗ» взяли почётную «бронзу».
Фото: https://gov-murman.ru
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-
Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Топ-10 вакансий для мурманчан, которые не хотят стоять в пробках по утрам-PRO Валюту (16+)Цены на нефть демонстрируют подъём, курс доллара растёт по отношению к другим основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №2 Кольской АЭС отключён от сети действием автоматики-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Что, кроме Дня смеха, ждёт россиян с 1 апреля