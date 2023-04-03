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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.23 15:15

Праздник Севера – 2023: горнолыжники Мурманской области добавили в копилку много медалей

В Полярных Зорях с 30 марта по 2 апреля проходили Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту в рамках 88-го Праздника Севера. Местом проведения состязаний стал склон горнолыжного комплекса «Салма».

На старт вышло более 50 спортсменов из таких городов, как Санкт-Петербург, Кукмор, Калуга, Петрозаводск, Деденево, а также представители Кировска и Мончегорска. Горнолыжники Мурманской области добавили в копилку много медалей.

Победу в дисциплине «слалом-гигант» одержала кировчанка Александра Наумова. Серебро завоевала представительница Мончегорска Лилия Пугинская. Кировчанка Софья Рыдкина стала бронзовым призёром

В «слаломе» Александра Наумова вновь повторила победу, «серебро» взяла кировчанка Анастасия Минаева, почетное третье место заняли Елизавета Чеснокова из Мончегорска и Иван Врачев из Кировска. Кировчанин Дмитрий Сапов стал серебряным призёром в обеих дисциплинах.

Также в рамках 88-го Праздника Севера провели соревнования по «слалом-гиганту» среди ветеранов горнолыжного спорта. Каждый в своей возрастной категории победу одержали Мария Максименко из Мончегорска, Вера Ложкина из Апатитов, Валерий Забара из Никеля, кировчане Алексей Иванов и Владимир Кручинин, а также спортсмены Мончегорска Виталий Стовбун и Дмитрий Кузнецов. 

Напомним, что Полярная Олимпиада продолжится до 16 апреля. Подробное расписание размещено на сайте регионального Министерства спорта.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
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