Праздник Севера – 2023: горнолыжники Мурманской области добавили в копилку много медалей

В Полярных Зорях с 30 марта по 2 апреля проходили Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту в рамках 88-го Праздника Севера. Местом проведения состязаний стал склон горнолыжного комплекса «Салма».

На старт вышло более 50 спортсменов из таких городов, как Санкт-Петербург, Кукмор, Калуга, Петрозаводск, Деденево, а также представители Кировска и Мончегорска. Горнолыжники Мурманской области добавили в копилку много медалей.

Победу в дисциплине «слалом-гигант» одержала кировчанка Александра Наумова. Серебро завоевала представительница Мончегорска Лилия Пугинская. Кировчанка Софья Рыдкина стала бронзовым призёром

В «слаломе» Александра Наумова вновь повторила победу, «серебро» взяла кировчанка Анастасия Минаева, почетное третье место заняли Елизавета Чеснокова из Мончегорска и Иван Врачев из Кировска. Кировчанин Дмитрий Сапов стал серебряным призёром в обеих дисциплинах.

Также в рамках 88-го Праздника Севера провели соревнования по «слалом-гиганту» среди ветеранов горнолыжного спорта. Каждый в своей возрастной категории победу одержали Мария Максименко из Мончегорска, Вера Ложкина из Апатитов, Валерий Забара из Никеля, кировчане Алексей Иванов и Владимир Кручинин, а также спортсмены Мончегорска Виталий Стовбун и Дмитрий Кузнецов.

Напомним, что Полярная Олимпиада продолжится до 16 апреля. Подробное расписание размещено на сайте регионального Министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru