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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.23 16:45

Праздник Севера – 2023: команда Мурманска стала победителем командного зачёта по лыжным гонкам

Мурманская Долина Уюта приняла соревнования по лыжным гонкам в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. На старты вышли 558 лыжников, в том числе – представители Республики Карелии, Московской, Тульской, Тверской, Воронежской, Новгородской, Ленинградской, Калужской, Курской, Белгородской областей, а также Беларуси

Сборная Мурманска уверенно одержала победу в командном зачёте. На втором месте расположилась 1 команда РСШОР из Петрозаводска, на третьем – «ФСО Юность Москвы».

Абсолютными чемпионами по итогам гонок 16 марта свободным стилем и 17 марта классическим стилем стали Анастасия Сидорова из Кондопоги среди девушек 17-18 лет, Павел Козадаев из Тулы среди юношей 17-18 лет, Анна Корякова из Петрозаводска среди девушек 15-16 лет, Артем Андреев из Кировска среди юношей 15-16 лет, Мария Ефанова из Москвы среди девушек 14 лет и моложе, Александр Березин из Москвы среди юношей 14 лет и моложе. 

Заключительным этапом 63-го Праздника Севера учащихся по лыжным гонкам 19 марта стал масс-старт коньком. Победу одержали Мария Ефанова и Александр Березин в возрастной категории 14 лет и моложе, Анна Корякова и Артем Андреев в категории 15-16 лет, Анастасия Сидорова и Павел Козадаев среди юношей и девушек 17-18 лет. С подробным списком победителей и призеров можно ознакомиться на канале дневника Полярной Олимпиады.

Как сообщает региональное Министерство спорта, на очереди у лыжников гонки в рамках 88-го международного традиционного Праздника Севера 29 и 30 марта в Долине Уюта Мурманска. Меньше, чем через две недели уже в 49-й раз пройдёт легендарный Мурманский лыжный марафон, участие в котором примут более 1900 спортсменов. 

Подробное расписание спортивных мероприятий Праздника Севера размещено на сайте регионального министерства спорта.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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