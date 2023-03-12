Праздник Севера – 2023: на льду заполярной столицы прошли соревнования по мини-хоккею с мячом среди юниоров

Мурманский стадион «Строитель» принял соревнования по мини-хоккею с мячом в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. За «золото» Полярной Олимпиады сражались шесть команд из Мурманска и Мончегорска.

Победу одержали юные хоккеисты из «Маяка», на втором месте – «Североникель», бронзовым призёром соревнований стала «Юность». Отметим, что за «Маяк» и «Юность» играют воспитанники мурманской спортивной школы №6.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по итогам матчей лучшим бомбардиром признан Кирилл Петрушин из команды «Маяк», а лучшим игроком – Ярослав Сударчиков из мончегорской команды «Североникель».

Следующие соревнования по бенди пройдут уже 14 марта. На лёд спортивной школы олимпийского резерва Мончегорска выйдут команды девушек 2008-2009 года рождения.

Фото: https://gov-murman.ru