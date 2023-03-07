Праздник Севера – 2023: на скалистом массиве Абрам-Мыс определили сильнейших ледолазов Мурманской области

Чемпионат Мурманской области по альпинизму, состоявшийся в рамках 88-го Праздника Севера 5 марта, определил сильнейших спортсменов региона в этом виде спорта. На скалистом массиве Абрам-Мыс в Мурманске 25 ледолазов соревновались в спортивных дисциплинах «ледолазание-трудность» и «ледолазание-скорость».

На церемонии открытия с приветственным словом к участникам чемпионата и болельщикам обратилась министр спорта Мурманской области Светлана Наумова. Глава профильного ведомства пожелала участникам новых достижений и покорения самых высоких вершин.

В соревнованиях на трудность спортсмены проходят по заранее размеченному маршруту. Их задача в ограниченное время подняться как можно выше. В этой дисциплине победу одержали Екатерина Шашкова и Василий Балакин, на втором месте – Евгения и Евгений Ковалевы, третье место – у Екатерины Дубик и Алексея Федоришина.

В соревнованиях на скорость самыми быстрыми оказались Светлана Макарова и Алексей Федоришин, «серебро» завоевали Екатерина Дубик и Василий Балакин, бронзовые призёры Евгения Ковалева и Сергей Каверин.

Как сообщает региональное Министерство спорта, ледолазание или альпинистские восхождения на замерзшие водопады отличает непредсказуемость и коварство рельефа. Также в этой спортивной дисциплине многое зависит от погодных и климатических условий. Отметим, что первые соревнования по преодолению альпинистами ледового рельефа в СССР были проведены в 1970 годах. А первый чемпионат в Советском Союзе состоялся в 1981 году на Кавказе.

За расписанием мероприятий Полярной Олимпиады и изменениями в соревновательной программе можно следить на сайте Министерства спорта региона.

Фото: https://gov-murman.ru