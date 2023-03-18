Праздник Севера – 2023: первая «Гонка Героев» за Полярным кругом состоится в парке «Патриот»

25 марта в парке «Патриот» близ Кильдинстроя состоится драйвовый забег с препятствиями «Гонка Героев». Мероприятие, которое уже объединило десятки тысяч спортсменов и любителей по всей стране, впервые пройдёт за Полярным кругом в рамках программы 88-го Праздника Севера.

Принять участие может каждый желающий с любым уровнем подготовки. Забронировать слот легко – достаточно пройти по ссылке и выбрать формат участия.

На выбор участников есть массовый старт, где можно бежать одному или с друзьями, взвод целиком из 10 человек для команды или место во взводе, если вы один. Кроме того, организаторы предлагают вариант корпоративного забега, где ваша команда – это коллеги, а на стартовом номере гордо написано название представляемой компании. Тех, кто решит проверить себя на мероприятии 25 марта, ждет дистанция 5,2 км и 22 препятствия.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для участия требуется медицинская справка.

Бесплатный трансфер будет организован для участников и болельщиков 25 марта по маршруту Легкоатлетический манеж (Мурманск, ул. Долина Уюта, 6) – парк «Патриот» – Легкоатлетический манеж. Автобусы отправятся в 10.00 и 11.00 из Мурманска и сразу по окончании мероприятия из парка. Забронировать место можно будет с 20 по 24 марта по телефону +7 (8152) 60-28-68 - с 9.00 до 18.00. 18 и 19 марта на данный номер можно отправить СМС сообщение с указанием ФИО и названием соревнований, чтобы забронировать место.

Фото: https://gov-murman.ru