Праздник Севера – 2023: первые межрегиональные соревнования по ездовому спорту в Кировске завершили Полярную Олимпиаду

Соревновательную программу Полярной Олимпиады завершили чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по ездовому спорту. Межрегиональные состязания по данному виду спорта впервые прошли в рамках 63-го Праздника Севера учащихся и 88-го Праздника Севера.

15 и 16 апреля в Кировске на территории лыжного комплекса «Тирвас» своё мастерство демонстрировали порядка 40 спортсменов из Мурманской, Вологодской, Ленинградской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Республики Карелия.

«Чемпионат и первенство СЗФО по ездовому спорту проводятся в Кировске впервые, но имеют для города и области большое значение. Надеемся, что проведение соревнований станет доброй традицией. В планах также привлечь к нам Кубок России: регион располагает большими возможностями для проведения зимних видов ездового спорта. А такие мероприятия являются точками роста для их развития и популяризации», – отметила член Мурманского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация ездового спорта России» Юлия Потапова.

На протяжении двух дней призёров определяли в личном зачёте. В своих возрастных категориях победителями в дисциплине «лыжи – спринт 1 собака» стали Дмитрий Зорин и Алиса Салангина из Республики Карелия, Владимир Савенков из Санкт-Петербурга, а также мурманчанка Наталья Зорина. В дисциплине «нарта – спринт 2 собаки» лучший результат показали Юлия Потапова из Республики Карелия, Людмила Федюнина из Североморска и София Труханова из Москвы. В дисциплине «нарта – спринт 4 собаки» золотые медали завоевали Михаил Сидоров из Вологодской области и мурманчанка Татьяна Кирилловых.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в Кольском Заполярье история гонок на собачьих упряжках началась с образования в 2011 году Клуба любителей ездового спорта. Первый пробег в рамках городского фестиваля спорта «Мурманская миля» прошёл в 2013 году. Сейчас любители данного вида спорта могут проявить себя в качестве профессиональных спортсменов, представляя регион в составе сборной и получая разряд.

Напомним, что в минувшую субботу призёров межрегиональных соревнований в Кировске поздравила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Фото: https://gov-murman.ru