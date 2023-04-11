Праздник Севера – 2023: первые в истории Полярной Олимпиады соревнования по велоспорту состоялись в Мурманске

В рамках 88-го Праздника Севера в Долине Уюта Мурманска состоялись соревнования по велосипедному спорту. Дистанцию в 25 км спортсмены преодолевали на горных велосипедах с толстыми колёсами – фэтбайках.

Одними из главных задач проведения соревнований, участие в которых приняли велосипедисты из Мурманска, Североморска, Печенгского округа и Петрозаводска, являются привлечение населения к регулярным занятиям велоспортом, укрепление дружественных межрегиональных связей, приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного мастерства спортсменов, а также развитие новых спортивных традиций региона.

«В этом году в рамках Праздника Севера впервые проводим гонку на фэтбайках. Уверен, эти соревнования наберут популярность, и если сейчас это, в основном, участники из Мурманской области, то в дальнейшем мы будем притягивать спортсменов со всей России, тем самым развивая этот вид спорта в нашем регионе», – отметил председатель региональной общественной организации «Федерации велосипедного спорта Мурманской области» Дмитрий Миннебаев.

По завершению соревнований победу одержали Михаил Миннебаев, Алексей Криганчук, Софья Келлер и Наталья Овчинникова. Серебряные медали завоевали Владислав Лукин, Владислав Касьянов и Анна Липина. Бронзовыми призёрами стали Артём Голушков и Виталий Тридцаков.

Как сообщает региональное Министерство спорта, на этой неделе Кировск примет финальные соревнования Полярной Олимпиады по ездовому спорту. Самое масштабное спортивное событие региона завершится торжественной церемонией в Мурманске 16 апреля.

Фото: https://gov-murman.ru