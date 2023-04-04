Праздник Севера – 2023: сборная Мурманской области одержала победу на первенстве СЗФО по горнолыжному спорту

В Мончегорске на склоне горы Нюдуайвенч состоялось первенство Северо-Западного федерального округа по горнолыжному спорту в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. В соревнованиях принимали участие спортсмены Республик Карелии и Коми, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Мурманской области. Всего состязалось более 120 юношей и девушек 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения.

Заполярные горнолыжники могут похвастаться отличным результатом. В дисциплине «слалом-гигант» в своих возрастных категориях победу одержали Екатерина Круковская и Юлия Мельникова. Кирилл Тилькиджи и Кристина Гусева завоевали серебро. Бронзовыми призёрами стали Арина Думцева, Максим Берёзкин и Савелий Абакумов.

В «супер-гиганте» Кристина Гусева и Савелий Абакумов поднялись на вторую ступень пьедестала почёта.

В «слаломе» лучший результат показали Екатерина Круковская и Кирилл Тилькиджи, на втором месте Дарья Бутонаева и Максим Берёзкин, третье место у Арины Думцевой, Ивана Зиновьева, Юлии Мельниковой и Савелия Абакумова.

По итогам соревнований команда Мурманской области заняла первое место, на втором месте команда Ленинградской области, третье место у команды Санкт-Петербурга, сообщает региональное Министерство спорта.

Фото: https://gov-murman.ru