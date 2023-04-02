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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.23 08:00

Праздник Севера – 2023: сюрпризы в первый день марафона преподносила не только погода, но и знаменитые российские лыжники

В столице Кольского Заполярья вчера  прошёл первый день 49-го Мурманского лыжного марафона. Гонщики соревновались свободным стилем на дистанциях в 25 и 50 км.

В пелотоне ведущую позицию на протяжении всей дистанции делили тюменские лыжники – олимпийский чемпион Денис Спицов и серебряный призёр Олимпийских игр Иван Якимушкин, которые смогли оторваться от преследователей после транзита. Дуэтом они выехали на лыжный стадион Долины Уюта и показали болельщикам Крайнего Севера настоящую борьбу, итог которой смог решить только фотофиниш.

Денис Спицов стал победителем 49-го Мурманского лыжного марафона, Иван Якимушкин в финишном спурте занял второе место. Третьим пришёл Алексей Шемякин из Архангельска.

Бронзовый призёр Олимпийских игр Анастасия Кулешова лидировала среди женщин на протяжении всех 50 км и в итоге завоевала новый для себя титул – чемпионки марафона Полярной Олимпиады. Второй финишную черту пересекла представительница «Русской зимы» Анастасия Прокофьева. Бронзовым призёром стала гостья из Республики Беларусь Анна Королева.

Сюрпризы в этот день преподносила не только погода, но и знаменитые российские лыжники Никита Крюков и Александр Панжинский, возродившие историю олимпийского Ванкувера-2010. На финише первого круга звезды мирового спорта разыграли марафонский спринт. Легендарные полботинка на промежуточном финише вернули болельщикам воспоминания о самой настоящей истории лыжных гонок.

Приятным событием для всех северян стало четвертое место представителя Мурманской области Максима Зубцова, выступавшего на правах хозяина. Ему уступил прошлогодний победитель марафона Праздника Севера из Республики Беларусь Роман Елетнов, расположившийся на пятой позиции.

Полумарафон на 25 км выиграли Сергей Волков и Елизавета Пинчук. Серебряные призеры – Артем Холод и Дарья Веденина, бронза у Александра Поздеева и Ирина Назаровой, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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