Праздник Севера – 2023: в Долине Уюта состоялись соревнования по снегоступингу и лыжным гонкам по программе Специальной Олимпиады

Мурманская Долина Уюта выступила площадкой для проведения соревнований по снегоступингу и лыжным гонкам в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. За «золото» Полярной Олимпиады боролись более 150 воспитанников коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования.

В программу состязаний вошли старты по лыжным гонкам и бегу на снегоступах в личном и командном зачётах.

Победителями лыжной эстафеты стали представители Кандалакшской и Кильдинской коррекционных школ-интернатов. Первое место в эстафете на снегоступах заняла детско-юношеская спортивно-адаптивная школа №15. Командный зачёт выиграл Кандалакшский район. Оленегорск расположился на втором месте. Мурманск уверенно замкнул тройку лидеров.

С подробными результатами можно ознакомиться на канале дневника Полярной Олимпиады.

Напомним, что с 21 по 27 января в Казани проходили Единые Игры Специальной Олимпиады России, где участие принимали более 2000 спортсменов из 59 регионов страны и Республики Беларусь. Они соревновались по 18 видам спорта, в том числе – снегоступингу и лыжным гонкам.

Мурманскую область представляла региональная сборная, куда вошли 16 спортсменов из Мурманска, Оленегорска, Кандалакши и Североморска. Александр Базаев, Светлана Давыдова и Егор Михайлов привезли домой золотые награды по лыжным гонкам. В беге на снегоступах Константин Козлов и Даниил Маничев завоевали серебро. Всего наша сборная выиграла 4 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых медалей в личном зачёте, а также стала лучшей в эстафете по лёгкой атлетике и второй в эстафете по плаванию.

Как сообщает региональное Министерство спорта, соревнования по программе 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся будут проходить в Мурманской области до 16 апреля. Ближайшим событием станут соревнования по хоккею с мячом, которые состоятся 14 марта в Мончегорске на стадионе спортивной школы олимпийского резерва. 19 марта Кандалакша будет принимать соревнования по альпинизму, а мурманский Ледовый дворец 18 и 19 марта – хоккейные матчи.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального министерства спорта. Следить за новостями Праздника Севера можно в официальном телеграм-канале масштабного спортивного события.

Фото: https://gov-murman.ru