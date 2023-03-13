В регионе стартовала подготовка к летней школьной оздоровительной кампанииБольшая работа предстоит в Арктической зоне: правительство России приняло план мероприятий по адаптации к изменениям климата на период до 2025 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.03.23 17:00

Праздник Севера – 2023: в Долине Уюта состоялись соревнования по снегоступингу и лыжным гонкам по программе Специальной Олимпиады

Мурманская Долина Уюта выступила площадкой для проведения соревнований по снегоступингу и лыжным гонкам в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. За «золото» Полярной Олимпиады боролись более 150 воспитанников коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования.

В программу состязаний вошли старты по лыжным гонкам и бегу на снегоступах в личном и командном зачётах.

Победителями лыжной эстафеты стали представители Кандалакшской и Кильдинской коррекционных школ-интернатов. Первое место в эстафете на снегоступах заняла детско-юношеская спортивно-адаптивная школа №15. Командный зачёт выиграл Кандалакшский район. Оленегорск расположился на втором месте. Мурманск уверенно замкнул тройку лидеров.

С подробными результатами можно ознакомиться на канале дневника Полярной Олимпиады.

Напомним, что с 21 по 27 января в Казани проходили Единые Игры Специальной Олимпиады России, где участие принимали более 2000 спортсменов из 59 регионов страны и Республики Беларусь. Они соревновались по 18 видам спорта, в том числе – снегоступингу и лыжным гонкам.

Мурманскую область представляла региональная сборная, куда вошли 16 спортсменов из Мурманска, Оленегорска, Кандалакши и Североморска. Александр Базаев, Светлана Давыдова и Егор Михайлов привезли домой золотые награды по лыжным гонкам. В беге на снегоступах Константин Козлов и Даниил Маничев завоевали серебро. Всего наша сборная выиграла 4 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых медалей в личном зачёте, а также стала лучшей в эстафете по лёгкой атлетике и второй в эстафете по плаванию.

Как сообщает региональное Министерство спорта, соревнования по программе 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся будут проходить в Мурманской области до 16 апреля. Ближайшим событием станут соревнования по хоккею с мячом, которые состоятся 14 марта в Мончегорске на стадионе спортивной школы олимпийского резерва. 19 марта Кандалакша будет принимать соревнования по альпинизму, а мурманский Ледовый дворец 18 и 19 марта – хоккейные матчи.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального министерства спорта. Следить за новостями Праздника Севера можно в официальном телеграм-канале масштабного спортивного события.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Минимальное пособие по безработице могут увеличить в три раза-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 48 копеек, евро прибавил почти 21 копейку-PRO Энергетику (18+)Более 100 тысяч тонн топлива удалось сэкономить благодаря техническому перевооружению котельной Шонгуя-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота следят за чистотой военных городков-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минимальное пособие по безработице могут увеличить в три раза
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика