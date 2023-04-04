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Мурманская область. Арктика (16+)04.04.23 15:30

Праздник Севера – 2023: в Долине Уюта впервые прошёл Открытый кубок Мурманской области по юкигассен - победу одержала команда «Норникель МТФ»

В рамках программы 88-го Праздника Севера на хоккейном корте Долины Уюта прошёл Открытый кубок Мурманской области по юкигассен «Для тех, кто знает толк в снеге».

Юкигассен – командная игра в снежки по правилам, увлекательный зимний вид спорта, популярный в регионе. В 2023 году она впервые включена в программу Полярной Олимпиады.   

Игры турнира проходили одновременно на двух полях. В первый день выстраивался рейтинг команд, во второй турнир проходил по Олимпийской системе – на выбывание. Участниками снежных баталий стали 17 команд, среди них сборная Ямала, команда «Снежная заруба» из Екатеринбурга, команды работающей молодёжи «Норникеля», «ФосАгро» и «СЗФК», опытные и профессиональные команды «Уно», «Арктика», «Smetana», «Звезда Пушкина», «Войта» и новички в снежном деле – «Снежная банда» и «ГорЧин». 

Самыми молодыми командами Кубка Мурманской области стали студенты МАГУ – «Олимпия» – двукратный чемпион студенческой России, «Глазированные сырки» – игроки Апатитского филиала МАГУ и самая колоритная команда прошедшего турнира – индийские студенты-медики МАГУ «The boys».  

Поддержать студенческую молодёжь приехала и ректор МАГУ Ирина Шадрина. По её словам, юкигассен обязательно должен стать не только визитной карточкой региона, но и университета: «Мы хотим, чтобы юкигассен стал настоящим университетским арктическим видом спорта». 

Победу в Кубке Мурманской области по юкигассен «Для тех, кто знает толк в снеге» одержала команда «Норникель МТФ», на втором месте команда «Арктика», бронзовыми призёрами стали игроки команды «UNO». 

«Организуя открытый областной турнир, мы объединили наши лучшие ресурсы и весь совокупный опыт, накопленный за годы проведения юкигассен в регионе, привлекли опытные судейские бригады городских и областных соревнований, использовали систему видеоповторов и максимально подходящий для турнира объект – хоккейный корт Долины Уюта. Мы первые в России, кто провёл юкигассен на подобной площадке, рискну предположить, что и в мире тоже. Выбор оказался, пожалуй, одним из лучших с точки зрения комфорта для игроков, судей и зрителей: искусственный свет и в это же самое время натуральный снег и защита от ветра и осадков, что ещё нужно для удобства», – отметила руководитель проекта «Для тех, кто знает толк в снеге», организатор Кубка Полина Бусыгина. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, первые игры в России состоялись в Мурманске в 2006 году, с 2014 года юкигассен-география региона начала расширяться – турниры регулярно проводятся во многих городах области при поддержке градообразующих предприятий региона. Сейчас в юкигассен традиционно играют в Кировске, Мончегорске, Кандалакше, Полярных Зорях. Самый северный турнир в России теперь проходит в Заполярном.  

«Первый юкигассен помню, как сейчас. Тогда, в 2006 году, мы тоже играли в Долине Уюта, только на открытом корте, в хоккейных шлемах, а иногда и в строительных касках – смешно вспоминать. За эти годы юкигассен в регионе прогрессировал, и мы вышли на качественно иной уровень организации турниров и профессионализм игроков. Говорю это, как участник и призёр многочисленных соревнований как в России, так и в Норвегии, Финляндии и Армении», – отметил игрок команды «УНО» Валентин Юрченко. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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