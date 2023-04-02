Праздник Севера – 2023: в Долине Уюта завершился турнир по регби на снегу. «Альбатрос» победил!

На мини-футбольном поле мурманской Долины Уюта 1 апреля состоялись соревнования по регби на снегу в рамках 88-го Праздника Севера.

Победителем снежного поля Полярной Олимпиады стала команда «Альбатрос» из Кольской флотилии разнородных сил Полярного.

Серебряными призёрами, как и в прошлом году, стали мурманчане команды «Северный рубеж».

«Бронза» досталась команде из Североморска-3 «Гроза».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в далеком 1939 году такой игры, как снежное регби, не существовало, а матчи просто проводились в любую погоду. Так, в Новой Зеландии прошёл матч на поле, покрытом сугробами на четверть метра. А в 1978 году в Красноярске две местные команды вышли на «поле» в -23° C.

Сегодня снежное регби – отдельная спортивная дисциплина, она была официально признана в конце 2020 года. Чемпионаты по этому виду спорта проходят в разных частях земного шара. Сама игра невероятно динамичная и зрелищная.

Напомним, по итогам прошлогодней напряжённой борьбы чемпионом стала сборная Северного флота из Североморска.

Фото: https://gov-murman.ru