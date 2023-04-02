Запрет продажи вейпов поддерживают 67% россиянУдивительные люди нашей планеты: 80-летний владелец кафе в Токио, пожилой индиец и художник из Омана
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)02.04.23 14:00

Праздник Севера – 2023: в Долине Уюта завершился турнир по регби на снегу. «Альбатрос» победил!

На мини-футбольном поле мурманской Долины Уюта 1 апреля состоялись соревнования по регби на снегу в рамках 88-го Праздника Севера.

Победителем снежного поля Полярной Олимпиады стала команда «Альбатрос» из Кольской флотилии разнородных сил Полярного.

Серебряными призёрами, как и в прошлом году, стали мурманчане команды «Северный рубеж».

«Бронза» досталась команде из Североморска-3 «Гроза».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в далеком 1939 году такой игры, как снежное регби, не существовало, а матчи просто проводились в любую погоду. Так, в Новой Зеландии прошёл матч на поле, покрытом сугробами на четверть метра. А в 1978 году в Красноярске две местные команды вышли на «поле» в -23° C.

Сегодня снежное регби – отдельная спортивная дисциплина, она была официально признана в конце 2020 года. Чемпионаты по этому виду спорта проходят в разных частях земного шара. Сама игра невероятно динамичная и зрелищная.

Напомним, по итогам прошлогодней напряжённой борьбы чемпионом стала сборная Северного флота из Североморска.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире20:20«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:50«Близнец». Художественный фильм (16+)22:40«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Топ-10 вакансий для мурманчан, которые не хотят стоять в пробках по утрам-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 35 копеек, доллар укрепился почти на 24 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №2 Кольской АЭС отключён от сети действием автоматики-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 и 3 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Что, кроме Дня смеха, ждёт россиян с 1 апреля
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика