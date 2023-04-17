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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.23 10:45

Праздник Севера – 2023: В Кировске прошёл первый день межрегиональных соревнований по ездовому спорту

В рамках Полярной Олимпиады Кировск впервые принял соревнования Северо-Западного федерального округа по ездовому спорту. Участие в церемонии награждения призеров первого соревновательного дня приняли заместитель губернатора Елена Дягилева и министр спорта Светлана Наумова.

«В этом году соревновательная программа Полярной Олимпиады пополнилась сразу несколькими яркими мероприятиями. В их числе – зрелищные чемпионат и первенство СЗФО по ездовому спорту. Кировск славится своими спортивными традициями: только в этом апреле город принимает серию соревнований высокого уровня. Уверена, сегодняшнее мероприятие на стадионе «Тирвас» станет для Мурманской области традиционным, и мы ещё не раз поздравим талантливых каюров и четвероногих чемпионов», – отметила вице-губернатор.

В рамках чемпионата и первенства СЗФО призёров определяли в личном зачёте в спортивных дисциплинах «лыжи – спринт 1 собака», «нарта – спринт 2 собаки», «нарта – спринт 4 собаки» и «нарта – спринт 6 собак». Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участниками стали 40 спортсменов из Мурманской, Ленинградской, Вологодской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Республики Карелия, в том числе юные каюры от 5 до 11 лет.

Разнообразию стартов и дисциплин соответствовала оживленная атмосфера соревнований. Ездовой спорт отличается особой красочностью, ведь даже те, кто не разбирается в тонкостях соревновательного процесс, затаив дыхание смотрит на гонки разношерстных участников.

Представители ездового спорта со своими четвероногими спортсменами стали участниками церемонии закрытия Полярной Олимпиады. Запись трансляции опубликована по ссылке: https://vk.com/video-59785956_456239396

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