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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.23 15:45

Праздник Севера – 2023: в Кубке России по парусному спорту приняли участие 50 профессиональных кайтеров и любителей со всей страны

В рамках программы Полярной Олимпиады прошла серия соревнований по зимним видам парусного спорта. Так, Мурманская область стала местом проведения финального этапа Кубка России в дисциплинах сноукайтинг марафон-лыжи и сноукайтинг марафон-доска. Параллельно с этим прошли соревнования на золото 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся и II фестиваль «Эривейв».

Участниками соревнований стали 50 профессиональных кайтеров и любителей со всей страны. Призёрами в дисциплине сноукайтинг марафон-лыжи среди мужчин стали: Сергеев Михаил из Приморска на первом месте, Никуличев Дмитрий из Петрозаводска на втором месте, Булыгин Сергей из Казани на третьем месте. Среди женщин победу одержала Мария Рыжанкова из Санкт-Петербурга, «серебро» завоевала Любовь Рюмина, представляющая Приморск. В дисциплине сноукайтинг марафон-лыжи среди гранд-мастеров первое место занял Дмитрий Никуличев из Петрозаводска, вторым стал уроженец Мурманска, президент региональной Федерации парусного спорта Фарид Арсланов. «Бронза» у Эдуарда Радаев из Заполярного. Алехин Владимир из Козьмодемьянска стал триумфатором в дисциплине сноукайтинг марафон-доска, вторую и третью ступень пьедестала разделили приморский спортсмен Михаил Шевцов и москвич Александр Нужный. Победительницей среди женщин в этой дисциплине стала Лидия Макаренко, уступила ей и забрала «серебро» Анастасия Опарина.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, наряду с соревновательной программой для участников Полярной Олимпиады были организованы экскурсии на борт первого в мире атомного ледокола «Ленин» и в старинный рыболовецкий посёлок на побережье Баренцева моря Териберку.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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