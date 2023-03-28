Праздник Севера – 2023: в Ледовом дворце Мурманска прошли соревнования по фигурному катанию

В рамках 63-го Праздника Севера учащихся в Ледовом дворце столицы Кольского Заполярья соревновались 107 фигуристов из Мурманска, Оленегорска, Североморска, Апатитов, Кировска и Республики Карелии.

Победителями Полярной Олимпиады стали Елизавета Полякова, София Виролайнен, Софья Петрова, Карина Семыкина, Анна Иоффе, Лилия Аксянова, Полина Бойкова, Алексей Илюшичев и Всеволод Селиверстов.

«Праздник Севера – важнейшие ежегодные соревнования Мурманской области. Наши фигуристы усердно готовятся и ждут эти прокаты, чтобы показать своё мастерство, качество элементов, изящные программы и, конечно, завоевать главный титул Полярной Олимпиады», – отметила главный судья 63-го Праздника Севера учащихся по фигурному катанию Марина Валуйская.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в прошлом году Мурманскую область посетила олимпийская чемпионка Екатерина Боброва. Титулованная фигуристка провела мастер-класс для спортсменов и поделилась с ними бесценным опытом.

Мероприятия Праздника Севера продолжатся до 16 апреля, в этот день состоится торжественное закрытие.

Фото: https://gov-murman.ru