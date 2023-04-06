Праздник Севера – 2023: в Мурманске проходят соревнования по биатлону

Они стартовали сегодня в Долине Уюта. Юношеские соревнования по биатлону на призы заслуженного мастера спорта, двукратного серебряного призёра Олимпийских игр Валерия Кириенко проводятся в столице Заполярья в 27-й раз.

В этом году в состязании принимают участие спортсмены из Мурманской, Московской и Ленинградской областей, Карелии и Татарстана. Всего за награды поборются 138 биатлонистов.

Как сообщает администрация города Мурманска, первым испытанием для них стала индивидуальная гонка. Завтра спортсмены побегут спринт, послезавтра их ожидает массовый старт.

Победители и призёры будут награждены по результатам каждой гонки.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24748&page=1