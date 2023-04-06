Мурманская область. Арктика (16+)06.04.23 18:50
Праздник Севера – 2023: в Мурманске проходят соревнования по биатлону
Они стартовали сегодня в Долине Уюта. Юношеские соревнования по биатлону на призы заслуженного мастера спорта, двукратного серебряного призёра Олимпийских игр Валерия Кириенко проводятся в столице Заполярья в 27-й раз.
В этом году в состязании принимают участие спортсмены из Мурманской, Московской и Ленинградской областей, Карелии и Татарстана. Всего за награды поборются 138 биатлонистов.
Как сообщает администрация города Мурманска, первым испытанием для них стала индивидуальная гонка. Завтра спортсмены побегут спринт, послезавтра их ожидает массовый старт.
Победители и призёры будут награждены по результатам каждой гонки.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24748&page=1
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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