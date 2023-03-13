Праздник Севера – 2023: в Мурмашах состоялись соревнования по спортивному ориентированию

На лыжных трассах посёлка Мурмаши состоялись соревнования по спортивному ориентированию в рамках 88-го традиционного Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. В мероприятии приняло участие около 100 молодых спортсменов и опытных ориентировщиков Мурманской области.

В дисциплине лыжные гонки-классика лучший результат показали Валерия Крючкова, Анастасия Рожкова, Виктория Суркова, Марина Дроздович, Иван Николичев, Владислав Хлопин, Дмитрий Тимченко и Роман Шабалин.

В дисциплине лыжные гонки-спринт победили Валерия Крючкова, Анастасия Рожкова, Елизавета Митрофанова, Марина Дроздович, Роман Чернов, Владислав Хлопин, Даниил Шляхтов и Алексей Бровин.

Днём рождения спортивного ориентирования в Мурманске можно считать 1 мая 1961 года. В этот день начался первый городской слёт туристов в районе Вензинских озёр, в программу которого входили соревнования по ориентированию на местности.

Как сообщает региональное Министерство спорта, первым составителем спортивных карт в Мурманской области был Вячеслав Васильевич Вальков, а первая цветная карта появилась в 1981 году благодаря ориентировщикам из Апатитов под руководством Александра Оболенского. В настоящее время, самым масштабным мероприятием, привлекающим все больше северян, являются всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Их региональный этап проводится в Долине Уюта с 2007 года.

Также напомним, что в сентябре минувшего года в Кировске впервые провели чемпионат России по спортивному ориентированию. На протяжение трех дней спортсмены из 25 регионов страны проходили испытания в дисциплинах кросс-классика общим стартом, кросс-лонг и эстафета. До этого момента соревнования такого уровня никогда на проводились за полярным кругом.

Полярная Олимпиада продолжится в Мурманской области до 16 апреля. Подробное расписание соревнований опубликовано на сайте регионального Министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru