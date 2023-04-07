Праздник Севера – 2023: в Оленегорске завершились соревнования по хоккею

В Ледовом дворце спорта Оленегорска прошли соревнования по хоккею в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. Состязались хоккейные команды «Юность» из Апатитов, оленегорский «Горняк», мурманчане команды «КСШОР» и «СШ Кировск» из одноименного города.

По завершению матчей чемпионом Полярной Олимпиады стала команда «КСШОР». Серебряные медали завоевала команда «Горняк», почётное третье место у команды «СШ Кировск».

Региональное Министерство спорта напоминает, что мероприятия Праздника Севера продолжатся до 16 апреля, в этот день состоится торжественное закрытие.

Фото: https://gov-murman.ru