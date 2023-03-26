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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.23 15:00

Праздник Севера – 2023: в первой за Полярным кругом «Гонке Героев» приняли участие 300 спортсменов и любителей

В парке «Патриот» близ Кильдинстроя заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева и командующий Северным флотом Александр Моисеев вчера дали старт первой в Мурманской области «Гонки Героев».

«Мурманская область впервые принимает легендарную «Гонку Героев». Событие состоялось благодаря совместной работе правительства региона и командования Северным флотом. В конце января мы презентовали новую инфраструктуру парка «Патриот», созданную по поручению губернатора Андрея Чибиса. Благодаря ей в Кольском Заполярье теперь будет проходить большое число таких серьезных мероприятий. Она также позволит северянам активно проводить свободное время и ставить личные рекорды», – подчеркнула вице-губернатор.

Елена Дягилева пожелала участникам гонки силы духа, веры в свои силы и победы.

Яркой спортивное и патриотическое мероприятие в этом году впервые было включено в программу самого масштабного спортивного события региона – Праздника Севера. Свои силы в преодолении полосы с 22 препятствиями продолжительностью в 5,2 км решили проверить 300 профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха из Мурманской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Норильска, Великого Устюга и других городов страны. Самому молодому участнику Гонки исполнилось 18 лет, а старшему – 52 года.

В своём приветственном слове командующий Северным флотом Александр Моисеев отметил важность проведения подобных масштабных мероприятий в парке «Патриот».

«Мероприятие, которое проводится во многих городах страны, объединяет всех нас – и участников, и болельщиков, – проходит на территории парка «Патриот». Важно отметить, что сегодня первая «Гонка Героев» за Полярным кругом проходит на новой профессиональной трассе, которая даёт возможности не только участвовать в подобных состязаниях, но и осуществлять индивидуальную, командную спортивную подготовку. Без сомнений, трасса очень трудная, поэтому все участники, вышедшие сегодня на старт – уже победители», – поделился Александр Моисеев.

В 2023 году «Гонка Героев» открыла уже 10-й, юбилейный, сезон. Мероприятие проходит в 13 городах страны, а суммарное количество участников в год достигает около 30 тысяч человек. До сегодняшнего дня событие ни разу не проходило за Полярным кругом.

Наряду с массовым забегом дистанцию в военно-патриотическом парке «Патриот» Северного флота преодолели 15 взводов по 10 человек. Среди них – команды предприятий «Кольская ГМК», «ФосАгро» и «Арктикморнефтегазразведка». Поддержать их, а также индивидуальных участников, в парк «Патриот» приехало большое число болельщиков. Для всех гостей мероприятия на протяжении всего времени играл оркестр Северного флота, работала полевая кухня, где можно было подкрепиться вкусной кашей и горячим чаем. Большой популярностью пользовались интерактивные зоны, где можно было сделать памятную гравировку на жетоне, яркий аквагрим или отдохнуть в массажных креслах. Комфорт обеспечили и всем спортсменам: на территории парка были установлены обогреваемые раздевалки с камерами хранения, а также зоны массажа, тейпирования и отдыха с мягкими креслами.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, презентация новой инфраструктуры парка «Патриот» состоялась в январе. Тогда на старт показательной гонки «Герои Севера» вышли 46 участников: профессиональных спортсменов, курсантов Нахимовского военно-морского училища и воспитанников военно-патриотических клубов Мурманской области. В будущем полосы препятствий, верёвочный парк, скалодром высотой 12 метров и лазерный тир будут использоваться для проведения разноплановых мероприятий спортивной и патриотической направленности, тренировок профессиональных спортсменов и военнослужащих, а также активного отдыха жителей и гостей Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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