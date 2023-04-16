Праздник Севера – 2023: в Ревде завершились соревнования по национальным видам спорта

В рамках 63-го Праздника Севера учащихся в детско-юношеской спортивной школе Ревды 37 юных спортсменов из Мурманска, Оленегорска и Ловозерского района состязались в национальных видах спорта. В программу вошли соревнования по тройному национальному прыжку, метанию аркана на хорей и прыжкам через нарты.

Лучшими в тройном национальном прыжке стали Алина Иликеева, Виктория Терентьева, Матвей Перевозников и Егор Антонов.

В метании аркана на хорей «золото» Полярной Олимпиады завоевали Дарья Моисеенко, Диана Сухорукова, Никита Кириченко и Семен Кузнецов.

В прыжках через нарты победу одержали Алина Иликеева, Валерия Соловьева, Иван Решетников и Владислав Копылов.

Министерство спорта Мурманской области, впервые соревнования по национальным видам спорта в программе Праздника Севера учащихся появились в 2005 году.

Напомним, что сегодня самое масштабное спортивное событие региона завершится красочной церемонией в Ледовом дворце Мурманска. Стать участником мероприятия можно, присоединившись к онлайн-трансляции: https://vk.com/video-59785956_456239396

Фото: https://gov-murman.ru