Праздник Севера – 2023: впервые в программу Полярной Олимпиады войдут соревнования по юкигассен

1 и 2 апреля в рамках 88-го Праздника Севера в Долине Уюта состоится Открытый кубок Мурманской области по юкигассен. Популярная командная игра впервые вошла в соревновательную программу самого масштабного спортивного события региона.

Организаторами Открытого кубка области по юкигассен выступает Мурманский арктический государственный университет, региональное министерство спорта, а также Центр спортивной подготовки региона в партнёрстве со студенческим спортивным клубом «Олимпия».

Юкигассен – командная игра в снежки и очень увлекательный зимний вид спорта. По правилам на поле соревнуются две команды: основная задача – захватить флаг либо выбить снежками всех игроков команды-соперника.

В рамках кубка, получившего название «Для тех, кто знает толк в снеге», встретятся смешанные команды от 8 до 10 человек старше 16 лет. В составе – капитан, нападающие, защитники и запасные игроки.

Чтобы стать участником снежной баталии, необходимо собрать команду и до 27 марта включительно подать заявку на электронный адрес yukigassen-51@yandex.ru. Подробная информация опубликована в группе проекта «ВКонтакте».

Как сообщает региональное Министерство спорта, Мурманская область по праву считается российской родиной юкигассен. Игры в Кольском Заполярье проводятся с 2006 года. За это время игра стала одной из визитных карточек региона, а также популярным видом активного отдыха у северян и гостей со всей России. В этом году мурманская команда «Уно» впервые завоевала Кубок Урала, а студенческая команда МАГУ «Олимпия» стала двукратным чемпионом студенческой России по юкигассен.

Фото: https://gov-murman.ru