Праздник Севера – 2023: юные футболисты сразились за «золото» Полярной Олимпиады

На стадионе спортивной школы «Олимп» в Апатитах состоялись соревнования по мини-футболу на снегу в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

Соревновались четыре команды юношей 2006-2007 года рождения: «Олимп» из Апатитов, «СШОР» из Мончегорска, «ДЮСШ-10» из Мурманска и «Олимп» из Оленегорска.

По завершению матчей победу одержала команда мурманской детско-юношеской спортивной школы №10, «серебро» завоевала команда «Олимп» из Апатитов, бронзовым призёром стал оленегорский «Олимп».

Напомним, что в прошлом году апатитская команда «Олимп» также была серебряным призёром, а титул чемпиона забрали мурманчане из команды «Север-2005».

Как сообщает региональное Министерство спорта, следующий комплект медалей по мини-футболу на снегу будет разыгран в рамках 88-го Праздника Севера в Апатитах 1 и 2 апреля.

Подробное расписание соревнований, которые проводятся в Мурманской области в рамках Полярной Олимпиады, опубликовано на сайте регионального министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru