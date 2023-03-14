Праздник Севера – 2023: юные сноубордисты боролись за золото Полярной Олимпиады на мурманском Южном склоне

В рамках 63-го Праздника Севера учащихся на Южном склоне в Мурманске состоялись соревнования по сноуборду. Победителями стали воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва: Вячеслав Кузнецов, Елизавета Симоненко, Артем Карепин и Анастасия Будович.

«Сноуборд – по-настоящему северный вид спорта. Здорово, что он включен в программу Праздника Севера, ведь это позволяет жителям региона всех возрастов обратить внимание на этот вид спорта, узнать о заполярных чемпионах, членах сборной команды страны, которыми гордится Мурманская область. Отмечу, что благодаря вниманию со стороны правительства региона к спорту высших достижений заполярные сноубордисты добиваются высоких результатов на соревнованиях, а вид спорта становится популярнее», – отметила директор Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва Олеся Пугач.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в феврале сноубордисты из этого учреждения завоевали награды на всероссийских соревнованиях в Миассе: Никита Абозовик одержал победу на финале Кубка России и стал третьим на чемпионате России, а ещё одну бронзу взял Константин Мостовой. Оба спортсмена имеют звания мастеров спорта и тренируются под руководством Ильи Шмакова.

Подробное расписание соревнований Полярной Олимпиады опубликованы на сайте Министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru