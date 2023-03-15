Праздник Севера – 2023: зрители смогут записаться на бесплатный трансфер до «Патриота», Териберки и Ловозера

В рамках 88-го Праздника Севера в Мурманской области пройдёт три масштабных спортивных мероприятия. В парке «Патриот» близ Кильдинстроя 25 марта состоится первая «Гонка Героев» за полярным кругом, а в селе Ловозеро - соревнования по национальным видам спорта. 24 марта на 92 км Серебрянской ГЭС в районе Териберки состоится фестиваль зимних видов парусного спорта «Эривейв». Все болельщики смогут посетить события Полярной Олимпиады на бесплатном трансфере.

Автобусы до парка «Патриот» отправятся от Легкоатлетического манежа в Мурманске 25 марта в 10.00 и 11.00 (ул. Долина Уюта, 6). Обратно до Мурманска можно будет также добраться на бесплатном трансфере после «Гонки Героев».

Трансфер до села Ловозеро также отправится от Легкоатлетического манежа в Мурманске 25 марта в 10.00 (ул. Долина Уюта, 6). Церемония открытия соревнований по национальным видам спорта запланирована на 12.00. Посетители смогут вернуться в Мурманск на этом же автобусе в 17.00.

Желающие увидеть яркий и красочный фестиваль зимних видов парусного спорта «Эривейв» в районе Териберки могут воспользоваться трансфером, который будет отходить 24 марта в 10.00 от Центрального стадиона профсоюзов в Мурманске (ул. Челюскинцев, 1). По окончании фестиваля автобусы от места проведения обратно в Мурманск будут организованы в 16.00 и 17.00.

Министерство спорта Мурманской области обращает внимание на то, что на трансфер будет открыта предварительная запись. Забронировать место можно будет с 20 по 24 марта по телефону +7 (8152) 60-28-68 - с 9.00 до 18.00. Также 18 и 19 марта болельщики могут написать смс-сообщение на данный номер с указание ФИО для записи на трансфер.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/