Мурманская область. Арктика (16+)04.04.24 11:45
Праздник Севера – 2024: футбольная команда «Апатиты» – победитель Полярной Олимпиады
Соревнования по мини-футболу на снегу в рамках 89-го Праздника Севера состоялись 30 и 31 марта. На стадионе спортивной школы «Олимп» Апатитов за титул победителя Полярной Олимпиады состязались 8 команд из Мурманска, Полярных Зорь, Полярного, Ковдора, Мончегорска, Апатитов.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по завершении матчей победу одержали футболисты команды «Апатиты» из одноимённого города. В призёрах «КолАтом» из Полярных Зорь и «Мончегорск» из города металлургов.
Напомним, что победителем 88-го Праздника Севера были кировчане команды «Апатит».
Фото: https://gov-murman.ru
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