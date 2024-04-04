Праздник Севера – 2024: футбольная команда «Апатиты» – победитель Полярной Олимпиады

Соревнования по мини-футболу на снегу в рамках 89-го Праздника Севера состоялись 30 и 31 марта. На стадионе спортивной школы «Олимп» Апатитов за титул победителя Полярной Олимпиады состязались 8 команд из Мурманска, Полярных Зорь, Полярного, Ковдора, Мончегорска, Апатитов.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по завершении матчей победу одержали футболисты команды «Апатиты» из одноимённого города. В призёрах «КолАтом» из Полярных Зорь и «Мончегорск» из города металлургов.

Напомним, что победителем 88-го Праздника Севера были кировчане команды «Апатит».

Фото: https://gov-murman.ru