Праздник Севера – 2024: хоккеисты из Апатитов забрали «золото» Полярной Олимпиады

Юные хоккеисты вышли на лёд Ледового дворца в Мурманске в рамках 64-го Праздника Севера учащихся. За титул сильнейших сражались четыре команды из Мурманска, Апатитов и Кольского района с 2 по 4 апреля.

По завершении матчей победу одержала команда из спортивной школы Сергея Фёдорова в Апатитах. «Серебро» завоевала команда Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мурманска. Хоккейная команда из Кольского района стала бронзовым призёром.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, в рамках 89-го Праздника Севера в Ледовом дворце соревнования проходили 30 и 31 марта. Тогда титул чемпиона Полярной Олимпиады забрала хоккейная команда из Полярных Зорь «Колатом».

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru