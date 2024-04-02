Праздник Севера – 2024: хоккейная команда «Колатом» забрала титул чемпиона Полярной Олимпиады

В Ледовом дворце Мурманска 30 и 31 марта прошли соревнования по хоккею в рамках 89-го Праздника Севера. За победу боролись хоккейные команды «Элвис Авто» и «Динамо» из Мурманска, «Колатом» из Полярных Зорь, «Горняк» из Оленегорска.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по завершении матчей победу, как и в прошлом году, одержали хоккеисты команды «Колатом». В призёрах «Элвис Авто» и «Динамо».

Соревнования по хоккею в рамках 64-го Праздника Севера учащихся проходят со 2 по 4 апреля в Ледовом дворце Мурманска.

Фото: https://gov-murman.ru