Праздник Севера – 2024: команда спортивной школы №6 «Строитель» – победитель Полярной Олимпиады по мини-хоккею с мячом

Ледовая арена «Метеор» в Мурманске 13 и 14 апреля принимала на своём льду соревнования по мини-хоккею с мячом в рамках 89-го Праздника Севера. В борьбе за «золото» Полярной Олимпиады на лёд вышли четыре команды хоккеистов из Мурманска и Мончегорска.

По завершению турниров первое место заняла команда спортивной школы №6 «Строитель» из Мурманска. Второе место у команды из спортивной школы Мончегорска. На третьем месте – команда Мурманского морского торгового порта.

Напомним, что соревнования по хоккею с мячом в рамках 89-го Праздника Севера проходили с 15 по 17 марта на стадионе «Строитель» Мурманска. Тогда титул чемпиона забрали хоккеисты из московской команды «Форель».

Фото: https://gov-murman.ru