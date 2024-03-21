Праздник Севера – 2024: Мурманская область вновь примет всероссийские соревнования по зимним видам парусного спорта

В рамках Праздника Севера в Мурманске, на 27 км автодороги Кола-Лотта и у подножия горы Эривейв близ Териберки пройдёт серия соревнований по зимним видам парусного спорта. Центральным событием станут чемпионат России с участием именитых кайтеров в дисциплинах сноукайтинг марафон – лыжи, сноукайтинг марафон – доска, а также традиционный фестиваль парусного спорта.

Гора Эривейв – самый популярный в Мурманской области кайт-спот, расположенный близ Териберки. Ежегодно свои паруса над бескрайней заснеженной тундрой здесь раскрывают талантливые спортсмены со всей страны. А 30 марта в рамках Полярной Олимпиады в этом прекрасном месте уже в третий раз организуют фестиваль «Эривейв», участниками которого станут и любители, которые только начинают свой путь в зимних видах парусного спорта, и титулованные профессионалы. Так, в этом году свое мастерство продемонстрируют чемпионы и призеры всероссийских и международных соревнований, обладатели Кубка России Никита Коданев (Мурманская область), Дмитрий Никуличев (Петрозаводск), Михаил Сергеев (Москва), Сергей Булыгин (Чебоксары), Михаил Шевцов (Москва), Мария Рыжанкова (Санкт-Петербург) и другие.

Дистанции марафона зависят от подготовки участников. Профессиональным спортсменам предстоит преодолеть 45 километров, любителям – 30. Яркий момент фестиваля зимних дисциплин парусного спорта «Эривейв» – масс-старт, во время которого участники стремительно выходят на дистанцию, а болельщики могут наблюдать за парящими в небе Заполярья кайтами.

Кроме соревновательной программы на стартовой площадке гостей фестиваля «Эривейв» будут ждать различные активности: всех желающих научат пилотированию тренировочного кайта, предложат гостям прокатиться по бескрайним заснеженным просторам на «зимнем банане». Согреться, поделиться впечатлениями, пообщаться со спортсменами можно будет в куваксе – традиционным жилище коренных народов Севера саами. Здесь болельщиков и участников фестиваля угостят горячим таежным чаем и вкусным бульоном из оленины. А на память об удивительном событии и парусах над океаном снега на краю Земли можно своими руками отчеканить сувенирную монету.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для удобства северян и гостей Мурманской области к точке проведения фестиваля «Эривейв» на 92 км Серебрянской ГЭС будет организован бесплатный трансфер. Посадка пассажиров будет осуществляться 30 марта в 9.00 у Ледового дворца в Мурманске по адресу: ул. Челюскинцев, 2а. В заполярную столицу можно будет вернуться на этом же автобусе. Для поездки необходимо предварительно записаться через чат-бот или по телефону 8 (964) 680-42-00 по 28 марта с 11.00 до 18.00.

Фото: https://gov-murman.ru