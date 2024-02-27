Праздник Севера – 2024: На ВДНХ состоялась презентация главного спортивного события Мурманской области

В рамках тематического Дня спорта на Международной выставке-форуме «Россия» команда Мурманской области представила главное спортивное событие региона – Полярную Олимпиаду, которая в этом году пройдёт уже в 89 раз.

На стенде Мурманской области на ВДНХ были организованы различные мероприятия, которые знакомили посетителей с отличительными особенностями Праздника Севера. Гости масштабной выставки активно принимали участие в мастер-классах и викторинах, посвящённых Полярной Олимпиаде, а также активно отправляли открытки с её символикой друзьям и родным. Всего в этот день в разные уголки страны отправились более 2500 открыток.

Ещё одной точкой притяжения стала площадка на открытом воздухе у павильона министерства спорта Российской Федерации, где можно было узнать больше о Празднике Севера, перенестись в саамскую деревню и бескрайнюю тундру близ горы Эривейв. Для москвичей и гостей столицы работал пилотажный кайт-тренажер, проходили матчи саамского футбола, соревнования по прыжкам через нарты, метанию аркана, перетягиванию палки на шкурах и другие традиционные состязания коренных малочисленных народов Севера.

Напомним, что зрелищное открытие 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся состоится в Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов 17 марта. Но первые комплекты медалей разыграют уже на этой неделе. Второй год подряд соревновательную программу откроют горнолыжники – 1 и 2 марта за золото Полярной Олимпиады на склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва будут бороться 50 спортсменов из Мурманской и Ленинградской областей.

Подробнее ознакомиться с программой 89-го Праздника Севера можно на сайте регионального Минспорта, соревновательная программа 64-го Праздника Севера учащихся также опубликована на сайте профильного ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru