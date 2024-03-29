Праздник Севера – 2024: оба марафонских дня в Долине Уюта будет работать «Саамская деревня» и ещё несколько площадок для болельщиков

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в дни проведения юбилейного Мурманского лыжного марафона 30 и 31 марта в Долине Уюта будет организована насыщенная программа для болельщиков и участников.

Так, уже в 10.00 в малой Долине Уюта заработает зона «Саамская деревня». Северяне и гости региона смогут посетить ярмарку мастеров и принять участие в различных мастер-классах. Например, можно будет научиться плести из пряжи, выжигать на спилах дерева, рисовать петроглифы акриловыми красками, а также мастерить куваксу и магниты с северными животными.

По сложившейся традиции в «Саамской деревне» можно будет попробовать бульон из оленины с северной ягодой. В саамском подворье будут представлены предметы национального быта коренных малочисленных народов Севера. Маленькие гости марафона смогут не только узнать больше о традициях малой Родины, но и сделать фото с оленем и прокатиться на упряжках. А все без исключения – попробовать силы в национальных видах спорта: саамском футболе, прыжках через нарты, метании аркана, стрельбе из арбалета, перетягивании палки на шкурах.

В куполе, расположенном на верхней площадке Долины Уюта, будут работать монетная мастерская, аквагрим и зона мастер-классов для юных участников. Мурманчане и гости заполярной столицы смогут бесплатно отправить открытки с символикой 50-го Мурманского лыжного марафона в любую точку России. Также болельщики смогут стать свидетелями снежных баталий на интерактивной площадке «Юкигассен» и послушать заполярных исполнителей на фестивале северных народов.

До 17.00 в Долине Уюта будут работать торговые ряды с сувенирами и фудкортом.

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Фото: https://gov-murman.ru