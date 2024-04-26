Праздник Севера – 2024: соревнования по фристайлу ярко завершили программу Полярной Олимпиады

На склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу развернулись захватывающие соревнования по фристайлу. Спортсмены разыгрывали медали в рамках 64 Праздника Севера учащихся 25 апреля. За звание лучших боролись 36 участников в дисциплине могул.

Награды победителям и призёрам вручили директор Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу Екатерина Дружинина и бронзовый призёр зимних олимпийских игр по фристайлу в Сочи Александр Смышляев.

Победу одержали Полина Илющенко, Илья Вихарев, Карина Акмаева, Егор Шутов.

Серебряные призёры – Вероника Ананьева, Николай Тютюнник, Дарья Минченкова, Артём Ешин.

«Бронзу» завоевали Ангелина Ковригина, Александр Николаев, Злата Антипова, Константин Амбарников.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, соревнования по фристайлу впервые включили в программу Полярной Олимпиады и фристайлисты красиво её завершили.

Фото: https://gov-murman.ru