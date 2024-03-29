Праздник Севера – 2024: спортсмен из Мончегорска завоевал «серебро» всероссийских соревнований по лыжным гонкам

В Мурманске 27 и 28 марта прошли всероссийские соревнования по лыжным гонкам в рамках 89-го Праздника Севера. На протяжении двух дней на лыжных трассах Долины Уюта состязались более 250 спортсменов из 39 регионов страны.

В первый день спортсмены вступили в борьбу за медали в классическом стиле. Женщинам предстояло преодолеть дистанцию в 10 км, мужчинам – 15 км. Золото первого дня забрали москвичка Елизавета Маслакова и Арсений Поздеев из Московской области. Серебряные медали завоевали Дарья Рогозина, представляющая Ненецкий автономный округ и Воронежскую область, и Дмитрий Пузанов из Хабаровского края. Бронзовые призёры – Екатерина Мегедь из Республики Татарстан и Андрей Сахаров из Костромской области.

На второй день участников ждал свободный стиль, женщинам подготовили дистанцию 5 км, мужчинам 10 км. Елизавета Маслакова повторила победу первого дня и вновь забрала «золото» Полярной Олимпиады. У мужчин лучшим стал Данил Нечипоренко из Сахалинской области. На втором месте Светлана Заборская, представляющая Архангельскую и Вологодскую области, и Андрей Зародов из Мурманской области. На третьем месте Анастасия Утяганова из Республики Татарстан и Дмитрий Пузанов из Хабаровского края.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, с 14 по 17 марта в Долине Уюта прошли соревнования по лыжным гонкам в рамках 64-го Праздника Севера учащихся. За «золото» Полярной Олимпиады состязалось 446 спортсменов из 7 субъектов Российской Федерации, Белоруссии, 13 муниципальных образований Мурманской области. А уже 30-31 марта на лыжных трассах Долины Уюта встретятся участники 50-го юбилейного Мурманского лыжного марафона Праздника Севера.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального Министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru