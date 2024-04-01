Праздник Севера – 2024: в Апатитах провели соревнования по ездовому спорту

Второй год подряд в рамках Полярной Олимпиады провели соревнования по ездовому спорту. В этом году соревнования принимали Апатиты 30 марта на базе отдыха «Кола спорт вилладж».

За «золото» 64-го Праздника Севера учащихся и 89-го Праздника Севера в личном зачёте состязались 18 спортсменов из Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска, Полярного. Соревнования проходили в дисциплинах «лыжи-спринт 1 собака», «нарта-спринт 2 собаки», «нарта-спринт 4 собаки» и «нарта-спринт 6 собак».

В нарта-спринт 2 собаки победу одержал Денис Быковский. В призёрах Алена Егорова и Людмила Федюнина.

В нарта-спринт 4 собаки с золотом ушла Юлия Потапова. В призёрах Татьяна Кирилловых и Татьяна Тимофеева.

В нарта-спринт 6 собак на первом месте Кирилл Вшивцев, второе место у Ирины Воронцовой, на третьем месте Юрий Тимофеев.

Среди юниоров в дисциплине нарта-спринт 2 собаки победила Надежда Беляева. В призёрах Карина Громова и Оксана Потапова.

В дисциплине лыжи-спринт 1 собака на первом месте Кирилл Вшивцев и Алиса Салангина. На втором месте Дмитрий Зорин и Наталья Зорина. На третьем месте Александр Бушманов и Елена Мачтина.

Соревнования по ездовому спорту одни из самых ярких состязаний Полярной Олимпиады, создающие особую атмосферу единения с природой и любви к активному образу жизни. Уникальность данного вида спорта заключается в гармоничной командной работе между мастером упряжки и его гончими.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, ездовой спорт набирает популярность во всех уголках России. В Кольском Заполярье история гонок на собачьих упряжках началась с образования в 2011 году Клуба любителей ездового спорта. В 2013 году состоялся первый пробег в рамках городского фестиваля спорта «Мурманская миля». Сейчас любители ездового спорта могут заниматься не только для себя, но и проявить себя в качестве спортсменов в спорте высших достижений, представляя регион в составе сборной, получить спортивный разряд. Это всесторонний собачий спорт, в котором можно участвовать с любой собакой.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального министерства спорта.

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru