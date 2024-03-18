Праздник Севера – 2024: в Долине Уюта прошли соревнования по лыжным гонкам

В Мурманске с 14 по 17 марта прошли соревнования по лыжным гонкам в рамках 64-го Праздника Севера учащихся. За «золото» Полярной Олимпиады спортсмены традиционно состязались в Долине Уюта. В соревнованиях приняли участие 446 спортсменов из 7 субъектов Российской Федерации, Белоруссии, 13 муниципальных образований Мурманской области.

В командном зачёте сборная Мурманска одержала победу. На втором места расположилась команда из Петрозаводска, на третьем «ФСО Юность Москвы» – СШОР «Спартак».

Абсолютными чемпионами по итогам гонок 14 марта свободным стилем и 15 марта классическим стилем стали Анастасия Сидорова из Кондопоги среди девушек 17-18 лет, Артём Андреев из Кировска среди юношей 17-18 лет, Мария Ефанова из Москвы среди девушек 15-16 лет, Александр Акентьев из Мурманска среди юношей 15-16 лет, Мария Кузнецова из Твери среди девушек 14 лет и моложе, Владислав Фетисов из Петрозаводска среди юношей 14 лет и моложе.

Заключительным этапом 64-го Праздника Севера учащихся по лыжным гонкам 17 марта стал масс-старт свободным стилем. Победу одержали Мария Кузнецова из Твери и Алексей Феклистов из Петрозаводска в возрастной категории 14 лет и моложе, Мария Ефанова из Москвы и Кирилл Шаханов из Тверской области в категории 15-16 лет, Анастасия Сидорова из Кондопоги и Корней Корнев из Костомукши среди юношей и девушек 17-18 лет.

Напомним, что 27 и 28 марта Долина Уюта примет всероссийские соревнования по лыжным гонкам в рамках 89-го Праздника Севера, которые станут предварительными гонками перед 50-м Мурманским лыжным марафоном.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального Министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru