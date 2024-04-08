Праздник Севера – 2024: в Долине Уюта состоялись соревнования биатлонистов

В Долине Уюта Мурманска 4 и 6 апреля проходили соревнования по биатлону в рамках 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся. Стать частью Полярной Олимпиады решили 107 спортсменов из Москвы, Мурманской и Архангельской областей, Республики Карелия и Республики Беларусь.

Борьба за медали биатлонистов началась с гонки преследования. Сергей Карякин одержал победу среди мужчин, у женщин первой стала Алина Балякина (Мурманск). Среди юниорок и юниоров лучшими стали Александр Голяк (Беларусь) и Анжелика Сафонова (Мурманск). Павел Мацуль и Алеся Потапенко (Беларусь) забрали «золото» Праздника Севера в группе 17-18 лет. Среди юношей и девушек 15-16 лет первыми стали Эдуард Леоненко (Мурманск) и Виктория Солоха (Беларусь).

Во второй день, 6 апреля, биатлонисты вышли на спринтерские дистанции. У мужчин повторил победу первого дня Сергей Карякин, у женщин лучшей стала Эльмира Магомедова (Мурманск). Среди юниоров и юниорок на первом месте Алексей Логвинов (Беларусь) и Анжелика Сафонова (Мурманск). Среди юношей и девушек 17-18 лет победу одержали Алексей Матвеев и Александра Мартынова (Мурманск). Первые места в возрастной категории 15-16 лет заняли Тимофей Кутепов и Виктория Солоха (Беларусь).

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, на этой неделе в наш регион вернётся большой биатлон. Долина Уюта примет финальный этап Кубка Содружества с 12 по 14 апреля. В соревнованиях примут участие сильнейшие биатлонисты России и Белоруссии: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Саид Каримулла Халили, Кирилл Бажин, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Виктория Сливко, Наталья и Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Антон Смольский, Анна Сола, а также северянка Анастасия Егорова, серебряный призёр 2-го этапа Кубка Содружества в Уфе.

Фото: https://gov-murman.ru