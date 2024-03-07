Праздник Севера – 2024: в Долине Уюта состоялись соревнования по снегоступингу и лыжным гонкам по программе Специальной Олимпиады

Мурманская Долина Уюта выступила площадкой для проведения соревнований по снегоступингу и лыжным гонкам в рамках 64-го Праздника Севера учащихся.

За «золото» Полярной Олимпиады с 5 по 6 марта боролись 94 воспитанника коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования Мурманской области.

На церемонии открытия участников приветствовала председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» в Мурманской области, директор детско-юношеской спортивно-адаптивной школы №15 Мурманска Ирина Горохова.

«Специальная Олимпиада - это движение, в котором нет преград. Все участники - уже победители! Желаю вам успешных стартов, чтобы у каждого получилось то, к чему он сумел подготовиться. Лучшие из вас в составе сборной команды Мурманской области будут участвовать в соревнованиях всероссийского уровня», - отметила Ирина Горохова.

Коллектив детско-юношеской спортивной школы №11 Мурманска выступил с показательным номером для всех присутствующих.

«В соревнованиях Праздника Севера принимаю участие уже четвертый раз, очень люблю лыжные гонки», - поделилась воспитанница детско-юношеской спортивно-адаптивной школы №15 Мурманска Александра Базаева.

Соревнования начала эстафетная лыжная гонка, по завершению которой команда мурманчан одержала победу. В призёрах команды из Апатитов и Мончегорска. В эстафетах на снегоступах лучшей стала сборная команда из Североморска и Мончегорска. На втором месте Мончегорск, на третьем месте Мурманск.

В беге на снегоступах золото получили Руслан Сахабиев, Руслан Якушевич, Константин Поспелов, Наталия Петрякова, Иван Шевцов, Ярослав Чумак, Денис Попов.

В лыжных гонках на первом месте Пётр Закревский, Артём Бурков, Аловсат Абдуллазаде, Фёдор Хромов, Тимур Гудантов, Павел Шарапов, Николай Тищенко, Александра Магина, Ольга Красикова, Виктория Захарова, Анна Макаренко, Максим Лебедев, Максим Васин, Андрей Дик, Влада Гицерева, Анастасия Понжикова.

Каждый из юных спортсменов, вышедших на старт, показал огромное желание победить.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, соревнования по снегоступингу и лыжным гонкам по программе Специальной Олимпиады в рамках Праздник Севера проводятся с 2007 года.

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на сайте регионального Министерства спорта. А торжественная церемония открытия самого масштабного спортивного события Мурманской области состоится уже 17 марта. Огонь Праздника Севера по традиции загорится на Центральном стадионе в Мурманске.

Фото: https://gov-murman.ru